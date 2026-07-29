В Киеве двое военных до смерти избили мужчину

В Киеве расследуют уголовное дело после гибели 45-летнего мужчины в результате драки. К произошедшему причастны двое военнослужащих ВСУ, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города.

Инцидент произошёл после словесного конфликта между участниками, который перерос в физическое столкновение. По данным правоохранителей, двое мужчин нанесли потерпевшему многочисленные удары руками и ногами.

Полученные травмы оказались смертельными — пострадавший скончался от полученных повреждений. Личности подозреваемых удалось установить. Ими оказались жители Киева 27 и 33 лет, проходящие военную службу.

После задержания фигурантам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшем смерть человека. В случае признания вины им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее во Львове произошёл инцидент на акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Во время мероприятия неизвестный мужчина попытался напасть на участников с ножом. На его действия оперативно отреагировали присутствующие — они задержали нападавшего до прибытия полиции.