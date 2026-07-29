В Киеве двое военных до смерти избили мужчину
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В Киеве расследуют уголовное дело после гибели 45-летнего мужчины в результате драки. К произошедшему причастны двое военнослужащих ВСУ, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в полиции города.
Инцидент произошёл после словесного конфликта между участниками, который перерос в физическое столкновение. По данным правоохранителей, двое мужчин нанесли потерпевшему многочисленные удары руками и ногами.
Полученные травмы оказались смертельными — пострадавший скончался от полученных повреждений. Личности подозреваемых удалось установить. Ими оказались жители Киева 27 и 33 лет, проходящие военную службу.
После задержания фигурантам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшем смерть человека. В случае признания вины им может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее во Львове произошёл инцидент на акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Во время мероприятия неизвестный мужчина попытался напасть на участников с ножом. На его действия оперативно отреагировали присутствующие — они задержали нападавшего до прибытия полиции.
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