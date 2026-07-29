Путин принял отставку главы Удмуртии Бречалова
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото © LIFE / Владимир Суворов
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющей обязанности руководителя республики назначена Ольга Абрамова. Соответствующий указ подписал глава государства.
Перед назначением Путин провёл встречу с Абрамовой в Кремле. Она хорошо знакома с работой региональных органов власти. В 2018 году она возглавила Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, позднее стала заместителем председателя правительства республики.
С октября 2023 года Абрамова занимала пост первого вице-премьера Удмуртии. Летом 2024 года она исполняла обязанности председателя регионального правительства, а осенью покинула свой пост.
Теперь Абрамова будет руководить республикой в статусе временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.
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