Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 09:07

Путин принял отставку главы Удмуртии Бречалова

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото © LIFE / Владимир Суворов

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото © LIFE / Владимир Суворов

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющей обязанности руководителя республики назначена Ольга Абрамова. Соответствующий указ подписал глава государства.

Перед назначением Путин провёл встречу с Абрамовой в Кремле. Она хорошо знакома с работой региональных органов власти. В 2018 году она возглавила Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, позднее стала заместителем председателя правительства республики.

С октября 2023 года Абрамова занимала пост первого вице-премьера Удмуртии. Летом 2024 года она исполняла обязанности председателя регионального правительства, а осенью покинула свой пост.

Путин сменил руководителя Удмуртии: регион возглавила Ольга Абрамова
Путин сменил руководителя Удмуртии: регион возглавила Ольга Абрамова

Теперь Абрамова будет руководить республикой в статусе временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Политика
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar