Путин принял отставку главы Удмуртии Бречалова

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющей обязанности руководителя республики назначена Ольга Абрамова. Соответствующий указ подписал глава государства.

Перед назначением Путин провёл встречу с Абрамовой в Кремле. Она хорошо знакома с работой региональных органов власти. В 2018 году она возглавила Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, позднее стала заместителем председателя правительства республики.

С октября 2023 года Абрамова занимала пост первого вице-премьера Удмуртии. Летом 2024 года она исполняла обязанности председателя регионального правительства, а осенью покинула свой пост.

Теперь Абрамова будет руководить республикой в статусе временно исполняющей обязанности главы Удмуртии.