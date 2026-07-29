Молодые белые акулы сбежали из «детского сада» перед тропическим штормом

Исследователи впервые зафиксировали реакцию молодых белых акул на экстремальную погоду. Во время тропического шторма Хилари хищники временно покинули привычный прибрежный питомник у Сан-Диего, перебравшись в более защищённые воды. Учёные из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего и Лаборатории акул Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич изучили поведение молодых больших белых акул во время шторма, который обрушился на Южную Калифорнию в августе 2023 года. Результаты исследования они опубликовали в Movement Ecology.

Для наблюдений специалисты использовали акустические метки, установленные на 22 акулах — 13 самках и 9 самцах. Подводные приёмники зарегистрировали более 524 тысяч сигналов, позволив проследить перемещения животных до, во время и после прохождения стихии. До начала шторма в районе питомника у пляжей Торри-Пайнс и Дель-Мар исследователи фиксировали от 16 до 19 помеченных акул в час. После ухудшения погодных условий число обнаружений снизилось примерно в два раза — до восьми особей.

Большинство акул вернулись в привычную зону обитания уже через несколько дней после завершения шторма. Почти все отслеживаемые животные снова появились в районе питомника в течение трёх недель. Учёные считают, что часть хищников могла временно укрыться в бухте Ла-Хойя, расположенной рядом с подводным каньоном. Это место обеспечивает быстрый доступ к глубоким водам и лучше защищено от сильных ветров и волн.

Одну из акул с датчиком давления во время шторма обнаружили на глубине 132 метров — это стало самым глубоким погружением среди всех наблюдений в рамках исследования. Специалисты предположили, что животное могло уйти глубже, чтобы избежать сильного волнения у поверхности. Авторы работы отмечают, что разные особи реагировали на шторм по-разному: одни покидали район, другие выбирали ближайшие безопасные участки. Полученные данные стали первым прямым свидетельством того, как молодые белые акулы меняют поведение из-за экстремальных погодных явлений.

Тропический шторм Хилари достиг Южной Калифорнии в августе 2023 года и стал первым тропическим штормом, напрямую затронувшим регион в XXI веке. Стихия принесла сильные ветры, рекордные осадки, наводнения и опасные условия у побережья. Национальный центр ураганов США впервые выпустил предупреждение о тропическом шторме для Южной Калифорнии. Общий ущерб от Хилари в США оценили более чем в 900 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о росте числа молодых белых акул у побережья Калифорнии. Учёные связывали увеличение присутствия хищников с изменениями температуры воды и влиянием климатических факторов, включая явление Эль-Ниньо. Молодые особи чаще держатся в прибрежной зоне, где находят доступную добычу — рыбу, скатов и кальмаров.