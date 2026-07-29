Глухота Дурова: Чем обернётся для владельца Telegram международный розыск Оглавление От 20 лет до пожизненного: что ждёт Дурова в России Бизнес Дурова: всё про детей, вещества и экстремистов Не только Россия: где ещё не любят Telegram «Цифровой кочевник»: где и как живёт Дуров Павла Дурова готовятся объявить в международный розыск за содействие террористической деятельности. Если Россия добьётся экстрадиции коммерсанта, ему может грозить пожизненное. Но, кажется, миллиардера это не заботит. Как живёт «цифровой кочевник», в материале Life.ru. 29 июля, 15:04 Павел Дуров может оказаться в международном розыске. Коллаж © Life.ru Обложка © ТАСС / ZUMA

От 20 лет до пожизненного: что ждёт Дурова в России

ФСБ, по сути, опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что Павел Дуров находится в международном розыске. В ведомстве уточнили, что решение об объявлении в розыск находится лишь на стадии рассмотрения и официально ещё не принято. При этом обвинение владельцу Telegram по статье о содействии террористической деятельности всё же было предъявлено.

Напомним, в среду в России широко разошлась новость о том, что Дурову грозит уголовное преследование и, соответственно, длительный тюремный срок по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Согласно УК, максимальное наказание по ней может достигать пожизненного заключения.

По версии следствия, уехавший из страны коммерсант не препятствует распространению в своём мессенджере как материалов порнографического характера, так и не удаляет каналы и чаты экстремистского характера.

Бизнес Дурова: всё про детей, вещества и экстремистов

Как ранее сообщал Роскомнадзор, владельцы приложения по требованию не удалили 1369 каналов, связанных с детской порнографией, 3771 — с запрещёнными веществами, 2666 — склоняющих расстаться с жизнью, 2124 — с вовлечением несовершеннолетних в противоправную деятельность. Кроме того, в Telegram остались более 10,5 тыс. ресурсов с призывами к экстремизму и финансированию противника.

Выдадут ли Павла Дурова России. Фото © ТАСС / Дмитрий Орлов

В частности, речь идёт об одном из чатов знакомств с аудиторией более 13 млн подписчиков, через который украинские спецслужбы вербовали россиян для совершения терактов.

Схема достаточно проста. Под видом молодых девушек с российскими парнями знакомились агенты спецслужб, они выманивали у жертв геолокацию или отправляли фишинговые ссылки (например, для взлома «Госуслуг»). После этого с жертвой связывались люди, выдающие себя за российских силовиков. Они заявляли, что полученные данные были переданы ВСУ, и угрожали уголовной ответственностью. Дальше в качестве задания предлагалось исполнить «спецзадание».

О масштабах деятельности вполне понятно говорят цифры. По данным ФСБ, задержано 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах России. Следственный комитет России упоминает о 19 задержанных в возрасте от 14 до 18 лет в 10 регионах. Всем им теперь инкриминируют статьи УК: террористический акт, диверсию, умышленное уничтожение имущества, а также хулиганство и вовлечение несовершеннолетних в преступление.

Интересно, что и сама информация об объявлении Дурова в международный розыск, и последовавшее за ней уточнение появились на фоне заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который парой дней ранее сообщил, что контакты с администрацией Telegram по поводу разблокировки сервиса в стране ведутся лишь формально.

— Они (контакты. — Прим. Life.ru) и есть, но пока большой активности (со стороны Telegram. — Прим. Life.ru) нет, — сообщил Песков СМИ.

Похоже, российским властям уже порядком поднадоела игра Дурова в договороспособность — и сейчас настало время для действий.

Не только Россия: где ещё не любят Telegram

Претензии к Telegram есть не только у России. В августе 2024 года Дурова задерживали во Франции по подозрению в участии в незаконных действиях, совершаемых через приложение.

В 2022–2023 годах с мессенджером активно боролись в Бразилии. В первый раз его блокировали за отсутствие официального представителя в стране и отказ удалять незаконные каналы. Глава Верховного суда даже отметил «полное неуважение» «Телеграма» к бразильскому правосудию.

Детище Дурова нежелательно во многих странах мира. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Во второй раз блокировке он подвергся за отказ предоставлять данные о преступниках, совершивших нападение на одну из местных школ. В итоге на мессенджер местный суд наложил штраф в 1 млн реалов (около 16 млн рублей по курсу) в день, пока компания не выполнит требования властей.

Кроме того, работу «телеги» ограничивали в Иране, Китае и Индии. В США же Дурову запретили выпустить собственную интегрированную в мессенджер криптовалюту Gram, которую пыталась запустить команда Telegram в 2021 году и под которую коммерсант взял у инвесторов 1,7 млрд долларов. Тогда даже крупнейшие мировые издания, включая Forbes, писали, что это решение могло быть политическим.

«Цифровой кочевник»: где и как живёт Дуров

Он покинул родину ещё в 2014 году. Основным местом его проживания с 2017 года являются ОАЭ, в частности Дубай. При этом старая квартира в Санкт-Петербурге, куда продолжают приходить судебные повестки, давно пустует.

Дуров публично заявляет, что у него нет никакой крупной личной недвижимости, яхт или частных самолётов. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в 2024 году он объяснил это желанием сохранять свободу передвижения, отметив, что у него есть «несколько сотен миллионов» долларов, но не в виде крупных активов.

Эта информация подтверждается и другими источниками, которые описывают его как «цифрового кочевника» без физических активов. При этом он проживает в фешенебельном районе Дубая, а штаб-квартира Telegram находится в Dubai Media City.

Известно, что у Дурова как минимум четыре паспорта — России, Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции. При этом в 2018 году многие СМИ (включая ведущие информагентства) написали, что у коммерсанта появилось и гражданство Великобритании. Кстати, сам владелец «телеги» это нервно отрицал.

Стоит отметить, что штаб-квартира мессенджера открывалась именно в Лондоне. По данным местных бизнес-реестров, именно здесь регистрировались Telegram UK Holdings Limited, Telegram Open Network Limited и Telegram Messenger LLP. Причём регистрировал их Дуров, используя паспорт Сент-Китс и Невис — островного государства в Карибском море, которое является членом Содружества наций, возглавляемого королём Великобритании. Т.е. по факту управляется монархией.

Кажется, Дуров рассчитывает, что российская Фемида до него не доберётся, поскольку на территории Франции или ОАЭ он будет считаться своим. Об этом сообщил ТАСС адвокат Калой Ахильгов. По его мнению, шансы на выдачу бизнесмена в Россию невелики. Кроме этого, устав Интерпола запрещает вмешиваться в дела политического характера. Таким образом, владелец Telegram может пока не беспокоиться.

Авторы Евгений Кузнецов