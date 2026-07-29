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Регион
29 июля, 12:53

Очаг затих, но число жертв выросло: Болезнь легионеров унесла жизни шести американцев

Число жертв вспышки легионеллеза в Нью-Йорке выросло до шести

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Шестой человек умер во время вспышки легионеллеза в Нью-Йорке. О новом летальном исходе сообщил глава городского департамента здравоохранения Алистер Мартин.

«Мы с глубокой печалью сообщаем, что шестой человек скончался в связи со вспышкой легионеллеза», — заявил Мартин.

Всего заболевание подтвердили у 90 жителей. Шесть пациентов остаются в больницах, 65 уже выписаны, ещё 13 не нуждались в госпитализации. Новых зараженных не выявляли после 17 июля. Власти уверены, что источник бактерии устранен, а все градирни, где обнаружили живую легионеллу, прошли очистку и дезинфекцию.

Возбудитель заболевания размножается в теплой воде и может распространяться вместе с мелкими каплями влаги. Инфекция поражает легкие, однако от человека к человеку обычно не передается.

В группе повышенного риска находятся люди старше 50 лет, курильщики, пациенты с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом. При раннем обращении легионеллез лечат антибиотиками.

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Параллельно в США расширяется другая крупная вспышка — циклоспороза. К 24 июля инфекция, источником которой считают салат-айсберг из Мексики, охватила девять штатов.

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Полина Никифорова
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