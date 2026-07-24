Вспышка «взрывной» диареи в США распространилась на девять штатов

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний существенно расширили географию вспышки циклоспороза, которую в народе прозвали «взрывной» диареей. Теперь зона поражения охватывает уже девять штатов — к ранее пострадавшим Индиане, Кентукки, Мичигану, Огайо и Западной Вирджинии присоединились Иллинойс, Канзас, Оклахома и Пенсильвания.

«Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширил зону охвата крупнейшей известной вспышки циклоспороза в США до девяти штатов. К Индиане, Кентукки, Мичигану, Огайо и Западной Вирджинии присоединились недавно включённые в этот список штаты — Иллинойс, Канзас, Оклахома и Пенсильвания», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в США произошла одна из крупнейших вспышек цистоспороза — острой кишечной инфекции, вызванной паразитом Cyclospora. Расследование показало, что источником стал салат-айсберг из Мексики, который поставлялся в рестораны Taco Bell в пяти штатах: Мичигане, Огайо, Западной Виргинии, Кентукки и Индиане. Власти рекомендовали потребителям избегать этого продукта в указанных точках общепита. Сеть уже исключила проблемного поставщика и заменила его.