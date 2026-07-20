Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 97
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Число отравившихся на базе отдыха в Новоселицком районе Ставрополья выросло до 97. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СК. Предварительный диагноз пострадавших — «острый гастроэнтерит инфекционный».
«В настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 84 человека, отдыхавших на базе, и 13 работников комплекса», — говорится в сообщении.
Напомним, пострадавшие жаловались на высокую температуру. Причиной отравления, как сообщалось, стала сальмонелла. Возбужено уголовное дело, оно — на контроле у главы СК Александра Бастрыкина. Возбудитель нашли на территории базы отдыха.
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