Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 97

Число отравившихся на базе отдыха в Новоселицком районе Ставрополья выросло до 97. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СК. Предварительный диагноз пострадавших — «острый гастроэнтерит инфекционный».

«В настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 84 человека, отдыхавших на базе, и 13 работников комплекса», — говорится в сообщении.

Напомним, пострадавшие жаловались на высокую температуру. Причиной отравления, как сообщалось, стала сальмонелла. Возбужено уголовное дело, оно — на контроле у главы СК Александра Бастрыкина. Возбудитель нашли на территории базы отдыха.