В подмосковном Чехове ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В подмосковном Чехове объявили локальный режим чрезвычайной ситуации из-за налёта беспилотников. Соответствующее решение приняли в администрации муниципалитета, документ опубликован на её сайте.

Режим действует с 28 июля. По словам мэра города Михаила Собакина, в микрорайоне Губернский уже начали ремонтировать квартиры, которые пострадали при атаке.

«В данный момент в многоквартирном доме на улице Земская, 15 специалисты проводят высотные работы по восстановлению бетонных конструкций. Сотрудники Мособлпожспаса обеспечивают безопасность», — поделился он в своём телеграм-канале.

Михаил Собакин подтвердил, что силам специальной бригады спасателей из ПСЧ-311 удалось закрепить бетонную плиту на двадцатом этаже. Он уточнил, что с помощью гидравлического инструмента уже провели частичную разборку тех конструкций из бетона, которые находились под угрозой падения, и теперь их обрушение полностью исключено. Собакин добавил, что первоочередной задачей на данный момент является установка в квартирах новых пластиковых окон, а сразу после этого строители приступят к капитальному ремонту.

Напомним, ранее стало известно, что беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом на Земской улице в Чехове. В результате падения ещё одного БПЛА произошло возгорание на складской площадке, где хранились автомобильные покрышки. Параллельно с этим в СНТ «Дубрава» (деревня Ваулово) вспыхнул частный жилой дом — к счастью, в момент ЧП собственников на месте не оказалось. Обломки третьего дрона упали на территорию дачного участка в СНТ «Ромашкино» (село Дубна), нанеся ему повреждения. Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты десятки беспилотников в небе над Домодедовом, Подольском, Раменским и Коломной.