«Норма скидок»: Как тотальные распродажи перестраивают российский ретейл

Крупные российские марки одежды массово объявили скидки от 30 до 90 процентов на летние коллекции. Однако за одними и теми же цифрами на ценниках скрываются два принципиально разных явления, рассказала основатель консалтингового агентства Галина Кравченко-Манюкова.

Для одних игроков, глубокие скидки стали плановой расчисткой сезонного запаса перед завозом новых поступлений. У них доля уценённого ассортимента в торговом зале не превышает 10–15 процентов, а остальное пространство занято вещами по полной цене, объяснила эксперт в комментарии RG.ru.

Совсем иначе выглядит ситуация у брендов среднего и средне-плюс сегментов, объявивших о тотальной распродаже. Руководитель направления исследований Focus Technologies Михаил Васильев пояснил, что именно в этой нише покупатель наиболее чувствителен к цене и легко откладывает покупку до снижения стоимости или уходит в онлайн.

К новой тактике ретейлеров подтолкнуло сразу несколько факторов. Потребитель стал строже следить за бюджетом и осторожнее относиться к необязательным тратам, возросла конкуренция с маркетплейсами, а часть сетей могла сформировать избыточные товарные запасы на фоне слишком оптимистичных прогнозов.

Кравченко-Манюкова добавила, что скидка перестала восприниматься как редкое событие и превратилась в привычное условие сделки. По данным NielsenIQ, доля продаж по промоакциям в непродовольственном сегменте достигла 74,5 процента, то есть почти три четверти покупок совершаются с дисконтом.

Однако эксперты предупреждают: сверхскидки способны разрушать ценность бренда. Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс пояснила, что яркий анонс «минус 70 процентов» подрывает желание покупать остальной товар по полной цене и снижает возможности продаж в будущих сезонах. В то же время распродажи стимулируют отложенный спрос, подталкивая к покупке тех, кто не был готов платить полную стоимость. В целом, аналитики сходятся во мнении, что происходящее сигнализирует о перестройке рынка и необходимости последующей оптимизации для fashion-ретейлеров.

Напомним, в первой половине 2026 года около десяти известных отечественных марок одежды и обуви объявили о тотальных распродажах со скидками до 90 процентов. По данным исследования консалтинговой компании, это не сезонная акция, а попытка удержаться на плаву. Один из основателей бренда в беседе с прессой объяснил ситуацию затяжным падением fashion-рынка и финансовыми трудностями, вынуждающими сохранять розницу и персонал в расчёте на оживление спроса.