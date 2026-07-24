Российские предприниматели стали активно скупать подвалы

В 2026 году спрос на подвальные помещения в России показывает умеренный рост, сообщает RG.ru. Малый бизнес и частные инвесторы рассматривают их как недорогую точку входа на рынок коммерческой недвижимости. Доля таких объектов на рынке — 3–5%, в основном это помещения в домах старой постройки.

Цены: необорудованный подвал площадью 4 кв. м в Москве начинается от 800 тыс. рублей, за 11 кв. м с окном просят от 2,5 млн, готовое помещение 100 кв. м может стоить до 15 млн. На торгах цена может быть ниже на 15–40%. В среднем подвал обходится на 30–50% дешевле помещения на первом этаже.

Основные покупатели — малый бизнес. Подвалы берут под ПВЗ, склады, мастерские, спортзалы, репетиционные точки. Для детских учреждений, стоматологий и офисов они не подходят. Эксперты предупреждают о рисках: подвалы в многоквартирных домах — общее имущество собственников. Перед покупкой нужно проверить ЕГРН, протокол собрания жильцов и техническое состояние.

А ранее Life.ru писал, что жители РФ инвестируют в машиноместа и кладовки на фоне подорожания недвижимости. Если раньше такие лоты брали в основном владельцы квартир в тех же домах, то теперь ими активно интересуются жители других районов. Они рассматривают покупку именно как способ приумножить капитал.