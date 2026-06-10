Владелец «Простоквашино» обсуждает покупку логистического центра Mercedes

Компания «Логика молока», управляющая брендом «Простоквашино», обсуждает приобретение бывшего логистического центра Mercedes-Benz в Подмосковье. Речь идёт об объекте в индустриальном парке «NK-Северное Шереметьево». Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с консультациями.

«Компания рассматривает несколько потенциальных площадок, в том числе и в Московской области», — сказал собеседник издания.

Компания «Логика молока» ведёт переговоры о покупке логистического комплекса площадью около 50 тыс. кв. метров, расположенного в Дмитровском районе Московской области. Изначально склад был построен немецким автоконцерном Mercedes-Benz, который инвестировал в проект около 70 млн долларов и ввёл его в эксплуатацию в 2016 году. Помещение использовалось для хранения запасных частей и автомобильных аксессуаров.

После ухода Mercedes с российского рынка в 2022 году объект оказался невостребованным и долгое время не мог быть продан. По данным источников, стоимость актива ранее оценивалась примерно в 6,2 млрд рублей. «Логика молока» реализует инвестиционную программу объёмом около 120 млрд рублей до 2030 года и рассматривает несколько площадок для расширения производства.

Представитель компании подтвердил, что анализируются различные варианты размещения новых мощностей в Московской области. Владелец компании Руслан Алисултанов ранее заявлял о планах инвестировать около 100 млрд рублей в развитие бывших активов Danone, включая модернизацию производств и запуск новых проектов. Дополнительно отмечается развитие бренда «Простоквашино»: ранее компания открыла первое регулярно действующее кафе в ГУМе, а также развивала формат на катке ГУМа, который за три месяца посетили около 700 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz может рассмотреть расширение деятельности за пределы автомобильного производства, включая возможное участие в оборонной сфере. Текущая международная обстановка стала более нестабильной и непредсказуемой, что подталкивает Европу к укреплению собственного оборонного потенциала. Концерн готов рассматривать варианты участия в этом процессе и «сыграть положительную роль» в развитии отрасли.