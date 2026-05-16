Mercedes-Benz готовится стать оборонконцерном

Председатель совета директоров Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что компания рассматривает возможность расширить бизнес и начать работу в оборонной сфере на фоне роста военных расходов в Европе. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам главы автоконцерна, мир стал «более непредсказуемым», а Европе необходимо усиливать собственный оборонный потенциал. Каллениус подчеркнул, что Mercedes готов сыграть в этом «положительную роль».

При этом в компании уточнили, что оборонные проекты в любом случае останутся небольшой частью бизнеса по сравнению с производством автомобилей. Однако при наличии экономической выгоды это направление может стать перспективной нишей.

Каллениус также отметил, что производственные мощности Mercedes позволяют быстро масштабировать выпуск продукции и оперативно принимать решения в сфере военного оборудования.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz продал все свои берлинские автосалоны канадскому предпринимателю Кулдипу Биллану, главе Alpha Auto Group. Речь идёт о семи филиалах, где работают около 1,5 тыс. сотрудников.