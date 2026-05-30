Mercedes может уйти с рынка США из-за нового законопроекта Конгресса

Автомобили Mercedes-Benz могут столкнуться с ограничениями на рынке США из-за законопроекта, направленного против компаний с китайским участием. О возможных последствиях нового законопроекта в США сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в автомобильной отрасли.

Документ, который рассматривается в Конгрессе, предполагает ограничения для автопроизводителей, имеющих прямую или косвенную долю государства «иностранного противника», включая Китай. В случае принятия инициативы компаниям с подобной структурой капитала может быть запрещено импортировать, продавать или производить автомобили для американского рынка.

«Законопроект, направленный на блокирование деятельности автопроизводителей, связанных с Китаем, может привести к запрету в США на продажу новых автомобилей Mercedes-Benz», — говорится в материале.

Под потенциальные ограничения может попасть Mercedes-Benz из-за структуры акционерного капитала. Крупнейшим индивидуальным акционером автоконцерна называется китайская государственная компания BAIC (Beijing Automotive Industrial). В отрасли отмечают, что окончательные последствия инициативы будут зависеть от формулировок закона и трактовки понятия «связанности» с иностранными государствами.

