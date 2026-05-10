Geely и Changan ушли в убыток более чем на 15 млрд рублей в России

Китайские автобренды серьёзно потрепало на российском рынке. Ключевая ставка, выросший утильсбор и обвалившийся спрос привели к колоссальным убыткам Geely и Changan, сообщает Mash.

Geely по итогам 2025 года ушёл в минус на 6,2 миллиарда рублей. Годом ранее компания имела плюс 1,5 миллиарда. Чистая прибыль рухнула почти в пятикратном размере.

У Changan дела обстоят ещё хуже. Потери гиганта достигли 9,5 миллиарда, а прибыль просела в 12 раз. Чтобы как-то сбывать машины под бешеные проценты по кредитам, марке пришлось выделить минимум 10 миллиардов рублей на субсидирование автокредитов.

На фоне такой просадки завод Haval в Тульской области с 20 июля уходит на двухнедельные корпоративные каникулы — склады забиты готовой продукцией.

Но не у всех дела плохи. В Калуге AGR (выпускают Tenet/Chery) наращивает обороты: там запустили производство собственных моторов, завод работает в две смены и готовится к третьей. В прошлом году собрали 120 тысяч машин, в этом хотят уже 150 тысяч и нанимают дополнительную тысячу сотрудников.

Evolute тем временем восстанавливает цех в Липецке после пожара. Каникул производитель не планирует — предприятие обещает выйти на полную мощность в ближайшие полгода.

Ранее Life.ru стало известно, что в России продажи новых авто в январе–апреле увеличились на 7%. Рост обеспечили прежде всего машины российского производства. Их продажи увеличились на 22% и достигли 268,5 тыс. единиц.