Миллионы за «воздух»: в Нижнем Новгороде замдиректора стал жертвой автосхемы

В Нижнем Новгороде 69-летний заместитель директора перевёл мошенникам более 4,5 млн рублей при попытке купить автомобиль через интернет-объявление. Об этом сообщили в МВД по региону.

Страницу с интересующей машиной мужчина нашёл в сети и связался с «представителем» компании-продавца. В ходе переписки стороны договорились о сделке, после чего покупатель внёс предоплату. Деньги были отправлены четырьмя переводами на общую сумму 4 591 000 рублей. Средства поступили на несколько неустановленных счетов, указанных собеседником.

Связь с так называемым продавцом прекратилась сразу после последнего перевода. Осознав, что стал жертвой обмана, пострадавший обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

