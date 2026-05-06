Китайский автопроизводитель Kaiyi официально ушёл из России

С 1 мая ответственность за послепродажное обслуживание и ремонт автомобилей марки Kaiyi переходит к компании «Вотур Мотор Рус». Эта организация, являющаяся управляющей компанией бренда Jetour, получила соответствующие полномочия. Информация об этом была подтверждена официальным представителем китайского автопроизводителя для Авто Mail. Данное изменение касается исключительно автомобилей Kaiyi, реализованных через дилерскую сеть ООО «КАИ РУС».

Компания выразила признательность клиентам за их доверие. Передача сервисных функций компании «Вотур Мотор Рус» (ранее Jetour) призвана обеспечить непрерывное высокое качество обслуживания и поддержку российских автовладельцев.

Kaiyi подтверждает, что все гарантийные обязательства перед покупателями, совершившими покупку у официальных дилеров, остаются в силе. Это касается как технического обслуживания, так и ремонта в рамках гарантийного срока. Дилерские центры уже заключают новые сервисные соглашения с «Вотур Мотор Рус», продолжая при этом оказывать гарантийную и сервисную помощь, а также поставлять необходимые запчасти.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей SWM и Kaiyi, которые собирались на калининградском заводе «Автотор», практически сошли на нет. По его данным, за январь–февраль 2026 года в России реализован всего 101 автомобиль SWM и 37 автомобилей Kaiyi. Годовое падение составило 91,3% и 94% соответственно.