В Чувашии отменили запрет на продажу топлива в канистры

Власти Чувашии сняли ограничение на продажу топлива в канистры. Решение приняли на внеочередном заседании регионального оперативного штаба.

«На внеочередном заседании оперативного штаба Чувашской Республики приняли решение снять ранее введённое ограничение на отпуск топлива в канистры», — сообщил глава республики Олег Николаев.

Запрет действовал с конца июня. Его ввели на фоне повышенного спроса и очередей на автозаправочных станциях. По словам Николаева, объёмы поставок и реализации горючего ежедневно анализируют. Сейчас запасы последовательно увеличиваются, а обстановка постепенно стабилизируется.

Николаев призвал жителей не создавать запасы и сохранять спокойствие. Приоритетным остаётся снабжение экстренных служб и сельскохозяйственных предприятий, которые проводят полевые работы.

В Омской области ранее также отменили запрет на отпуск топлива в канистры. Ограничение вводили для борьбы с ажиотажным спросом и возможной перепродажей горючего, однако после стабилизации поставок заправки вернулись к прежнему режиму.