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29 июля, 20:47

Идущий в Россию сухогруз сел на мель в турецком проливе Дарданеллы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

В турецком проливе Дарданеллы произошёл инцидент с участием сухогруза PILATUS MARINE, следовавшего из Сирии в Российскую Федерацию. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции, 190-метровое судно под флагом Сан-Марино потеряло ход из-за отказа двигателя и село на мель.

«У сухогруза PILATUS MARINE длиной в 190 метров, следовавшего из Сирии в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах», — заявили в управлении.

К месту происшествия уже прибыли буксиры для оказания помощи. По данным ведомства, сам инцидент не сказался на движении других кораблей.

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Накануне у побережья Норвегии произошло чрезвычайное происшествие на борту танкера, перевозившего серную кислоту. На 120-метровом судне прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Информация об инциденте поступила от очевидцев 28 июля в 15:30 по местному времени (16:30 мск). По предварительным данным, взорвался пустой резервуар, поэтому сам опасный груз не пострадал.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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