Подросток погиб от удара током во время мойки мотоцикла в Белгородской области

В Белгородской области трагически погиб 11-летний школьник. Ребёнок получил смертельный удар электричеством в тот момент, когда мыл мотоцикл. По данному факту региональное управление Следственного комитета инициировало расследование.

«Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 11-летнего подростка», — сказано в заявлении СУ СК по региону.

Согласно версии следствия, мальчик использовал аппарат высокого давления, подключённый к электрической сети через удлинитель. Во время работы он получил поражение электротоком и скончался на месте происшествия. В ведомстве уточнили, что сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, чтобы выяснить все детали случившегося. Устанавливаются точные обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки из ХМАО. Авария произошла в селе Хазар Дербентского района. Жительница Москвы за рулём Kia сбила подростка, которая находилась на обочине. Девочка умерла на месте от полученных травм. Следователи квалифицировали дело как нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура Дербента взяла расследование под контроль.