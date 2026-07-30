На Камчатке спасли туристов, застрявших на Никольской сопке

Спасатели подняли на вершину Никольской сопки двух туристов, которые не смогли самостоятельно уйти со склона. Инцидент произошёл вечером 29 июля в центре Петропавловска-Камчатского, сообщило краевое управление МЧС.

Двое молодых людей приехали на Камчатку из другого региона. Во время прогулки они оказались на участке, откуда не смогли продолжить путь без посторонней помощи. Дежурная смена поисково-спасательного отряда обнаружила туристов на склоне. Сотрудники МЧС использовали альпинистское снаряжение и по очереди подняли молодых людей на вершину сопки. После завершения операции спасатели провели с туристами профилактическую беседу. Медицинская помощь молодым людям не потребовалась.

«Кажется, что подняться на неё очень легко. Однако это обманчивое впечатление, ближе к вершине склон превращается в груду сыпучих камней», — предупредили в МЧС.

В ведомстве добавили, что под вершиной Никольской сопки находятся труднопроходимые участки. При возникновении опасной ситуации туристам рекомендуют обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее спасатели обнаружили на Эльбрусе тело погибшего альпиниста из Краснодарского края. Сигнал о помощи поступил 26 июля с седловины горы, где на высоте 5,3 тыс. метров находились двое россиян с зарегистрированным маршрутом. Одного участника спасатели эвакуировали, а второго нашли без признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. В ходе поисковых работ сотрудники МЧС также спустили со склона тела ещё трёх погибших альпинистов. Следственный комитет начал проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.