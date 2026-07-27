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27 июля, 15:49

Спасатели спустили с Эльбруса тело погибшего альпиниста из Краснодарского края

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maryana Kankul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maryana Kankul

Спасатели обнаружили на Эльбрусе тело погибшего альпиниста из Краснодарского края и эвакуировали его. Об этом сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.я

«По состоянию на 16:30 поисковые работы на горе Эльбрус завершены. Спасатели МЧС России эвакуировали тела троих погибших иностранных альпинистов и тело альпиниста из Краснодарского края со склона Эльбруса», — говорится в сообщении.

Сигнал о помощи соступил 26 июля с седловины Эльбруса. На высоте 5,3 тысячи метров находились двое россиян, зарегистрировавших маршрут. Одного участника удалось эвакуировать, второго нашли без признаков жизни. По предварительной информации, мужчина погиб от переохлаждения.

СК начал проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства гибели восходителей.

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Полина Никифорова
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