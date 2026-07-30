Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Ивановская область заняла первое место среди российских регионов по доле дорог, соответствующих нормативным требованиям. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно данным статистики, в Ивановской области показатель превысил 94%. Вторую строчку рейтинга занял Севастополь: там стандартам отвечают 90% дорог, включённых в опорную сеть. На третьем месте оказалась Курская область с результатом 89,5%.

Незначительно от лидеров отстали Марий Эл и Брянская область — 89,4% и 89,3% соответственно. В десятку регионов с наиболее высокой долей нормативных дорог также вошли Саратовская область (88,7%), Мурманская (88,5%), Калининградская (87,9%), Удмуртия (87,7%) и Хакасия (86%). В среднем по России требованиям нормативов соответствуют 75% автомобильных дорог.

Тем временем в Новосибирске произошёл прорыв теплосети, в результате чего посреди дороги появился мощный фонтан воды. После повреждения трубы под сильным давлением вверх поднялся огромный столб воды, который достигал высоты примерно девятиэтажного дома. Из-за прорыва поток быстро распространился по дороге и затопил часть проезжей зоны. Повреждение обнаружили во время гидравлических испытаний теплосетей. После выявления неисправности специалисты перекрыли подачу воды