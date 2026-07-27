В Новосибирске произошёл прорыв теплосети, из-за которого на одной из улиц появился мощный фонтан воды. Поток затопил часть проезжей части, кадры аварии появились в Сети.

В Новосибирске из-за аварии появился фонтан воды высотой с девятиэтажный дом. Видео © Telegram / Сибирский Экспресс

На улице Объединения в Новосибирске произошла авария на теплотрассе. После повреждения трубы под сильным давлением вверх поднялся огромный столб воды, который достигал высоты примерно девятиэтажного дома. Из-за прорыва поток быстро распространился по дороге и затопил часть проезжей зоны. Очевидцы сняли последствия коммунальной аварии на видео.

В Сибирской генерирующей компании сообщили ТАСС, что повреждение обнаружили во время гидравлических испытаний теплосетей. После выявления неисправности специалисты перекрыли подачу воды. Сейчас коммунальные службы готовятся начать восстановительные работы на месте происшествия.

Информации о пострадавших пока не поступало. Также неизвестно о введении ограничений для движения транспорта. В СГК уточнили, что подобные проверки проводят перед отопительным сезоном, чтобы заранее выявить проблемные участки трубопроводов и устранить возможные неисправности.

Ранее стало известно о масштабных перебоях с водоснабжением в Ростовской области после сильного удара стихии, который произошёл 25 июля. Без централизованной подачи холодной воды остаются более 42 тысяч жителей. Проблемы затронули несколько районов области, включая Азовский, Целинский, Аксайский, Волгодонской, Семикаракорский, Веселовский и Октябрьский, а также города Красный Сулин, Шахты и Азов.