Вода с сюрпризом: В Тюмени пошли на экстренную меру из-за подъёма Туры

В Тюмени усилили меры по очистке питьевой воды на фоне продолжающегося подъёма уровня реки Туры. Для дополнительной защиты населения специалисты ввели гиперхлорирование и продолжают ежедневно контролировать качество воды. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Результаты исследований на 27 июля показали, что вода в резервуарах и городской распределительной сети соответствует всем требованиям безопасности. Она отвечает нормативам по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям. При этом специалисты продолжают фиксировать отклонения по органолептическим характеристикам — запаху и привкусу. Однако ситуация постепенно улучшается: интенсивность этих показателей снизилась с пяти до трёх баллов.

«С учётом того, что уровень воды в реке Туре продолжает повышаться, с профилактической целью введено гиперхлорирование питьевой воды, подаваемой населению», — говорится в сообщении.

Мониторинг ведётся в районе Метелевского водозабора, а также выше по течению Туры — возле деревни Речкина. Отобранные пробы исследуют по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Ранее жителям Тюмени рекомендовали кипятить воду перед употреблением из-за изменения её запаха и привкуса. С 16 июля специалисты Роспотребнадзора усилили контроль качества воды. Пробы ежедневно отбирают на всех этапах водоснабжения и исследуют, в том числе, на наличие токсичных веществ в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области.