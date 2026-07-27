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Регион
27 июля, 11:03

Вода с сюрпризом: В Тюмени пошли на экстренную меру из-за подъёма Туры

В Тюмени ввели гиперхлорирование питьевой воды из-за подъёма реки Туры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Milto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Milto

В Тюмени усилили меры по очистке питьевой воды на фоне продолжающегося подъёма уровня реки Туры. Для дополнительной защиты населения специалисты ввели гиперхлорирование и продолжают ежедневно контролировать качество воды. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Результаты исследований на 27 июля показали, что вода в резервуарах и городской распределительной сети соответствует всем требованиям безопасности. Она отвечает нормативам по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим показателям. При этом специалисты продолжают фиксировать отклонения по органолептическим характеристикам — запаху и привкусу. Однако ситуация постепенно улучшается: интенсивность этих показателей снизилась с пяти до трёх баллов.

«С учётом того, что уровень воды в реке Туре продолжает повышаться, с профилактической целью введено гиперхлорирование питьевой воды, подаваемой населению», — говорится в сообщении.

Мониторинг ведётся в районе Метелевского водозабора, а также выше по течению Туры — возле деревни Речкина. Отобранные пробы исследуют по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

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Ранее жителям Тюмени рекомендовали кипятить воду перед употреблением из-за изменения её запаха и привкуса. С 16 июля специалисты Роспотребнадзора усилили контроль качества воды. Пробы ежедневно отбирают на всех этапах водоснабжения и исследуют, в том числе, на наличие токсичных веществ в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области.

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Милена Скрипальщикова
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