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Регион
26 июля, 13:50

В Ростовской области более 42 тыс. человек остались без воды из-за стихии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tob1900

В Ростовской области продолжают устранять последствия разгула стихии, случившегося 25 июля. Централизованная подача ресурса отсутствует у десятков тысяч местных жителей.

Глава региона Юрий Слюсарь проинформировал, что без холодного водоснабжения остаются свыше 42 тысяч граждан. Проблемы зафиксированы в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском, Октябрьском районах, а также в городах Красный Сулин, Шахты, Азов и хуторе Задонье.

«Сейчас на всех проблемных участках идут аварийно-восстановительные мероприятия. В донской столице ситуацию усугубляет отсутствие электричества: из-за отключений энергоснабжения встали котельные, которые обеспечивали подачу горячей воды в нескольких городских округах», — написал он в Telegram-канале.

Коммунальные службы задействованы в ликвидации последствий в круглосуточном режиме. Сроки полного восстановления подачи ресурса пока не называются, работы продолжаются.

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Напомним, что из-за штормового ветра, грозы и ливня в Ростовской области произошли сбои в системах жизнеобеспечения: перебои с электричеством зафиксированы в 15 городах и районах, а остановка насосного оборудования привела к проблемам с водоснабжением. В Ростове-на-Дону воду частично подали, а в остальных населённых пунктах ремонтные бригады продолжают устранять последствия непогоды.

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Анастасия Никонорова
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