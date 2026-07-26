51 человек обратился за медпомощью после урагана в Ростовской области

Число пострадавших от неблагоприятных погодных условий в Ростовской области превысило пятьдесят человек. Данные озвучил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, на текущий момент в стационарах остаются одиннадцать человек, в числе которых один ребёнок. Всего за медицинской помощью накануне обратился пятьдесят один житель.

Глава региона подтвердил, что один человек в результате разгула стихии погиб. Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Слюсарь подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Ситуация находится под личным контролем руководства области.

Напомним, штормовой ветер, гроза и мощный ливень вызвали сбои в работе систем жизнеобеспечения на территории Ростовской области. Перебои с электричеством зафиксированы в 15 городах и районах, из-за остановки насосного оборудования возникли трудности с подачей воды. В донской столице водоснабжение частично восстановили, в остальных населённых пунктах ремонтные бригады продолжают устранять последствия непогоды.