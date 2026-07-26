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26 июля, 11:37

Скрябин: 28 человек пострадали из-за стихии в Ростове-на-Дону

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Двадцать восемь человек пострадали в Ростове-на-Дону в результате стихии. Об этом ообщил мэр города Александр Скрябин.

«Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28», — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, на Ростовскую область обрушился «ураган века». По данным Александра Скрябина, погиб один человек. Ливень и шквалистый ветер спровоцировали более ста происшествий, которые всю ночь устраняли силы МЧС, коммунальщики и ресурсоснабжаюзщие организации. Непогода повалила порядка тысячи деревьев, в городе введён режим ЧС.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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