Скрябин: 28 человек пострадали из-за стихии в Ростове-на-Дону
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Двадцать восемь человек пострадали в Ростове-на-Дону в результате стихии. Об этом ообщил мэр города Александр Скрябин.
«Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, на Ростовскую область обрушился «ураган века». По данным Александра Скрябина, погиб один человек. Ливень и шквалистый ветер спровоцировали более ста происшествий, которые всю ночь устраняли силы МЧС, коммунальщики и ресурсоснабжаюзщие организации. Непогода повалила порядка тысячи деревьев, в городе введён режим ЧС.
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