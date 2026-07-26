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26 июля, 11:36

Вырвана 1000 деревьев, оборваны провода: В Ростове ввели режим ЧС из-за урагана

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за урагана, повалившего 1000 деревьев

Обложка © Макс / Александр Скрябин

Обложка © Макс / Александр Скрябин

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за урагана, который повалил более тысячи деревьев. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

Фото © Макс / Александр Скрябин

Фото © Макс / Александр Скрябин

«На данный момент службами зафиксировано падение более 1 000 деревьев. Заявки продолжают поступать. Сейчас ликвидированы последствия падений 132 деревьев. Остальные — в работе», — написал чиновник.

Коммунальные и аварийные бригады продолжают разбирать завалы. В первую очередь специалисты освобождают дороги, тротуары и территории рядом с жилыми домами. Непогода также привела к обрывам линий электропередачи. В нескольких районах возникли перебои с энергоснабжением.

На внеочередном заседании комиссии власти приняли решение ввести в донской столице режим чрезвычайной ситуации. Работы по устранению последствий стихии продолжатся до обработки всех поступивших заявок.

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Жертвой разгула стихии в Ростове-на-Дону стал один человек, ещё 13 получили травмы. Мощный ливень и шквалистый ветер спровоцировали более ста происшествий. Без света и воды остались 15 городов Ростовской области.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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