Вырвана 1000 деревьев, оборваны провода: В Ростове ввели режим ЧС из-за урагана

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за урагана, который повалил более тысячи деревьев. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

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«На данный момент службами зафиксировано падение более 1 000 деревьев. Заявки продолжают поступать. Сейчас ликвидированы последствия падений 132 деревьев. Остальные — в работе», — написал чиновник.

Коммунальные и аварийные бригады продолжают разбирать завалы. В первую очередь специалисты освобождают дороги, тротуары и территории рядом с жилыми домами. Непогода также привела к обрывам линий электропередачи. В нескольких районах возникли перебои с энергоснабжением.

На внеочередном заседании комиссии власти приняли решение ввести в донской столице режим чрезвычайной ситуации. Работы по устранению последствий стихии продолжатся до обработки всех поступивших заявок.