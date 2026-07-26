Ветер снёс шатёр: Видео свадьбы в разгар «урагана века» в Ростове набрало 1 млн просмотров

Очевидцы сняли на видео последствия разрушительного «урагана века», который вечером 25 июля обрушился на Ростов-на-Дону. Скорость ветра достигала 17–22 метров в секунду. При этом видео свадьбы в разгар разгула стихии уже набрало 1 млн просмотров.

Шторм в Ростове повалил деревья, перевернул «Газель» и обрушил шатёр на свадьбе. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastasya.sol_photo

В Суворовском и Ворошиловском районах ветер повалил деревья и строительные конструкции. В ЖК «Вересаево» порыв ветра перевернул автомобиль «Газель» и будку охраны. Пострадавшие охранники обратились за медицинской помощью. В нескольких зданиях выбило оконные рамы.

В одном из ресторанов в момент шторма проходил свадебный банкет. Поток воды обрушил потолок праздничного шатра, окатив молодожёнов и гостей с ног до головы. Также стихия вынесла окно в банкетном зале. Эвакуация не потребовалась, пострадавших среди гостей нет.

Ураган привёл к перебоям в системах жизнеобеспечения на территории Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что сбои в электроснабжении затронули 15 городов и районов, из-за остановки насосного оборудования возникли трудности с подачей воды. В донской столице коммунальные службы уже частично восстановили водоснабжение, в остальных ремонтные бригады всё ещё работают над устранением аварии.