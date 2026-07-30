Диверсанты ВСУ удаляли тату со свастикой, чтобы выдать себя за россиян

Военнослужащие группировки «Центр» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая выдавала себя за российских бойцов. Операция прошла в Днепропетровской области, сообщил РИА «Новости» заместитель командира батальона Артём Ильин.

По его словам, в лесополосе обнаружили двух украинских военнослужащих. Они использовали в радиоэфире позывные российских подразделений и одновременно вели огонь по российским позициям. Ночью штурмовая группа окружила их опорный пункт. После боя на телах нашли следы самостоятельного удаления татуировок с гербом Украины и свастикой.

«Есть такая манера сводить свои татуировки, которые относятся к противнику. То есть герб Украины, свастика, они пытаются это сводить», — объяснил Ильин.

Он добавил, что участники группы брали с собой минимум документов и прятали небольшие украинские флаги под обувью.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по ДНР обнаружили пять диверсионных групп ВСУ на окраине Константиновки. Операцию провело спецподразделение «Горыныч». Бойцы нашли укрытия в жилых домах и нанесли по ним удары беспилотниками. По данным ведомства, уничтожены девять участников диверсионных формирований.