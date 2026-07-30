По его словам, после остановки работы мясоперерабатывающего предприятия украинской агропромышленной компании в 2024 году он остался в бытовом помещении на территории завода. Спустя несколько месяцев, когда город ещё контролировали украинские силы, он заметил там военную технику.

Ранее Life.ru писал, что в Красноармейске пожилые супруги сами выкопали могилу и похоронили сына, погибшего от рук украинских военных. В 2025 году местные жители оказались в самом центре боёв за город. Они рассчитывали на приход Армии России. Как только войска РФ приблизились к Красноармейску, ВСУ подтянули туда большие силы. Одна из жительниц описала происходящее в городе как настоящий кошмар. По её словам, с приходом украинских боевиков быстро закончилось продовольствие, людям приходилось прятаться в подвалах и есть что придётся. Женщина также рассказала, что детей вырывали у матерей, вытаскивая их через окна. Стоящий в те моменты крик она не может забыть по сей день.