Экс-охранник раскрыл тайники ВСУ с танками Leopard в Красноармейске
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На территории закрытого предприятия на окраине Красноармейска в феврале 2025 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещали танки западного производства, включая Leopard. Об этом заявил РИА «Новости» бывший охранник Александр Майский.
По его словам, после остановки работы мясоперерабатывающего предприятия украинской агропромышленной компании в 2024 году он остался в бытовом помещении на территории завода. Спустя несколько месяцев, когда город ещё контролировали украинские силы, он заметил там военную технику.
Майский утверждает, что прибывшие машины отличались от советских образцов. Он не смог точно определить модели танков, однако обратил внимание на форму башен и другие внешние особенности, а после предоставил видео с Leopard.
Ранее Life.ru писал, что в Красноармейске пожилые супруги сами выкопали могилу и похоронили сына, погибшего от рук украинских военных. В 2025 году местные жители оказались в самом центре боёв за город. Они рассчитывали на приход Армии России. Как только войска РФ приблизились к Красноармейску, ВСУ подтянули туда большие силы. Одна из жительниц описала происходящее в городе как настоящий кошмар. По её словам, с приходом украинских боевиков быстро закончилось продовольствие, людям приходилось прятаться в подвалах и есть что придётся. Женщина также рассказала, что детей вырывали у матерей, вытаскивая их через окна. Стоящий в те моменты крик она не может забыть по сей день.
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