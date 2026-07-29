В Красноармейске пожилые супруги были вынуждены сами выкопать могилу и похоронить своего сына, которого застрелили украинские военные. Об этом рассказали родители погибшего в беседе с RT.

В 2025 году местные жители оказались в самом центре боёв за город. Они рассчитывали на приход российской армии. Как только войска РФ приблизились к Красноармейску, ВСУ подтянули туда большие силы.

Одна из жительниц описала происходящее в городе как настоящий кошмар. По её словам, с приходом украинских боевиков быстро закончилось продовольствие, людям приходилось прятаться в подвалах и есть что придётся. Женщина также рассказала, что детей вырывали у матерей, вытаскивая их через окна. Стоящий в те моменты крик она не может забыть по сей день.

В июле 2025 года бойцы ВСУ силой затащили в подвал местного жителя Ярослава вместе с другими мужчинами. Позже одному из них удалось рассказать семье о судьбе парня.

Отец погибшего сообщил, что сын, со слов свидетелей, попытался бежать, но его застрелили, а тело бросили в сарай. Он также рассказал, что из-за высокой температуры воздуха оно стало трудно узнаваемым даже для родных. Мужчина рассказал, что вместе с женой они сами перенесли тело к дому и похоронили у ограды.

«Никогда не думал, что буду с женой рыть могилу собственному сыну», — сказал он.

Спустя несколько недель после гибели мужчины дом семьи Фархутдиновых также был уничтожен боевиками.

До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил, что линия фронта у Красноармейска сдвинута от окраин города на 8,5 километра. По его словам, в июне подразделения 3-й армии заняли четыре населённых пункта, продвигаясь к Славянску и Краматорску. Он отметил, что напряжённые бои продолжаются в зоне ответственности группировки «Центр».