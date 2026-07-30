Мэрию Якутска эвакуировали после анонимного сообщения о «минировании» здания

Утром в четверг, 30 июля, сотрудники окружной администрации Якутска были срочно эвакуированы из здания мэрии. Причиной стало анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве, поступившее на электронную почту ведомства в 07:50 по местному времени. Об этом говорится в сообщении администрации города на платформе «Макс».

«Сегодня, 30 июля 2026 года, в 07:50 на электронную почту окружной администрации города Якутска поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании мэрии по адресу: проспект Ленина, д. 15. В целях обеспечения безопасности людей руководством администрации незамедлительно принято решение о полной эвакуации всех сотрудников», — сказано в заявлении.

На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы и специалисты. Территория вокруг здания оцеплена. Временно перекрыто движение по улице Курашова на участке от проспекта Ленина до улицы Ярославского. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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