Управляющие компании привлекают к ответственности за недопуск провайдеров в дома

Прокуратура начала получать обращения из-за закрытого доступа операторов связи в многоквартирные дома. Минцифры направляет жалобы жителей и компаний, которые столкнулись с препятствиями при подключении новых интернет-провайдеров. Об этом пишет газета «Известия».

Поводом для обращений стали ситуации, когда операторы не могут получить доступ к оборудованию и коммуникациям внутри домов, несмотря на действующий закон о недискриминационном допуске. Норма вступила в силу в 2024 году, однако, как признали в Минцифры, на практике она пока работает не всегда.

За 2025 год и прошедший период 2026-го ведомство передало в прокуратуру 29 заявлений. Восьми из них уже удалось добиться результата. По итогам проверок две управляющие организации получили предписания устранить нарушения, ещё одной объявили предостережение. В Минцифры считают, что подобные решения должны остановить практику ограничения доступа отдельных операторов к домовой инфраструктуре.

Проблема, по оценке экспертов, чаще всего возникает там, где управляющие организации фактически контролируют возможность появления новых поставщиков услуг. Старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова отмечает, что распространённый сценарий — не прямой отказ провайдеру, а затягивание согласований и создание дополнительных требований. Такие ограничения, по её словам, в итоге отражаются на жильцах: при отсутствии конкуренции они получают меньше вариантов при выборе тарифа и качества связи.

В июле Госдума приняла закон, вводящий штрафы для управляющих компаний. Компании обязаны беспрепятственно устанавливать, обслуживать и демонтировать коммуникационные сети на общедомовых территориях. За первое нарушение должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 10 до 40 тысяч рублей, компании — от 100 до 500 тысяч, а юридические лица — до миллиона рублей. Закон также расширяет перечень нарушений, добавляя ответственность за препятствование передаче тепла через коммуникационные сети.