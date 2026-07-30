Общая сумма взысканий с Google в России превысила 56 млрд рублей

Общая сумма задолженности, которую принудительно взыскивают с американской корпорации Google LLC на территории России, превысила 56 миллиардов рублей. Это следует из судебных и исполнительных документов, оказавшихся в распоряжении ТАСС. Для сравнения, в конце апреля текущего года эта цифра составляла почти 42 миллиарда рублей.

В настоящее время в отношении компании открыто 63 исполнительных производства, по которым взыскиваются различные виды платежей: административные штрафы за нарушения российского законодательства, исполнительские сборы, а также денежные взыскания в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, сумма долга продолжает расти, поскольку Google регулярно привлекают к ответственности за отказ от выполнения требований российских регуляторов.

Первый крупный штраф был наложен на Google ещё в декабре 2018 года. Роскомнадзор оштрафовал компанию на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к государственной системе с перечнем запрещённых в России сайтов. Тогда американская корпорация выплатила эту сумму. Однако с тех пор Google систематически подвергается новым санкциям, и общий объём взысканий многократно вырос.

Ранее Евросоюз назначил Google штраф в размере 890 млн евро (около 1 млрд долларов) за нарушение правил конкуренции на цифровом рынке. Регуляторы заявили, что компания использовала доминирующее положение для продвижения собственных сервисов. По их версии, сервисы компании в сферах покупок, путешествий, игр и языкового перевода получали более заметное расположение в поиске, тогда как предложения конкурентов оказывались ниже в списке результатов.