Удар с земли, воздуха и моря: Что известно о поражённых целях в семи регионах Украины
ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в семи областях Украины
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Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром 30 июля.
Ракетные удары наносились высокоточным оружием большой дальности. Задействовали носители наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Целями стали военные аэродромы и предприятия ВПК. Под поражение попали телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Все эти объекты обеспечивали производство, хранение и доставку ракетного оружия и дронов. Кроме того, они были задействованы в работе системы контроля воздушной обстановки.
Помимо того, в порту Южный был поражён сухогруз. Ещё два аналогичных судна получили повреждения восточнее и южнее Одессы. По данным оборонного ведомства, они использовались для доставки вооружения и военного имущества.
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