Удар с земли, воздуха и моря: Что известно о поражённых целях в семи регионах Украины

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ утром 30 июля.

Ракетные удары наносились высокоточным оружием большой дальности. Задействовали носители наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Целями стали военные аэродромы и предприятия ВПК. Под поражение попали телекоммуникационные и логистические центры в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Все эти объекты обеспечивали производство, хранение и доставку ракетного оружия и дронов. Кроме того, они были задействованы в работе системы контроля воздушной обстановки.

Помимо того, в порту Южный был поражён сухогруз. Ещё два аналогичных судна получили повреждения восточнее и южнее Одессы. По данным оборонного ведомства, они использовались для доставки вооружения и военного имущества.