Украинский фигурист Петренко удивился лишению стипендии за участие в шоу Навки

Украинский фигурист Виктор Петренко, который стал олимпийским чемпионом в 1992 году, прокомментировал в беседе с Sport24 решение Владимира Зеленского лишить его стипендии. Причиной стало участие спортсмена в ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки.

Он также напомнил, что ещё в 2020 году вышел из Федерации фигурного катания Украины. Зеленский лишил Петренко стипендии в августе 2022 года из-за выступления спортсмена в шоу Навки «Аленький цветочек» в июле того же года. Сам Петренко выиграл олимпийское золото в 1992 году в Альбервиле, выступая за Объединённую команду — сборную бывших республик СССР. А на Играх 1988 года он взял бронзу в составе сборной Советского Союза.