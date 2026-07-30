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30 июля, 06:14

Украинский фигурист Петренко удивился лишению стипендии за участие в шоу Навки

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victorpetrenko889294

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victorpetrenko889294

Украинский фигурист Виктор Петренко, который стал олимпийским чемпионом в 1992 году, прокомментировал в беседе с Sport24 решение Владимира Зеленского лишить его стипендии. Причиной стало участие спортсмена в ледовом шоу российской фигуристки Татьяны Навки.

«Честно, был удивлен. Но я занимаюсь фигурным катанием, а не политикой», — заявил Петренко.

Он также напомнил, что ещё в 2020 году вышел из Федерации фигурного катания Украины. Зеленский лишил Петренко стипендии в августе 2022 года из-за выступления спортсмена в шоу Навки «Аленький цветочек» в июле того же года. Сам Петренко выиграл олимпийское золото в 1992 году в Альбервиле, выступая за Объединённую команду — сборную бывших республик СССР. А на Играх 1988 года он взял бронзу в составе сборной Советского Союза.

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Наталья Афонина
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