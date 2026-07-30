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Регион
30 июля, 07:12

Забыли, кто вас оккупировал? Посол России объяснил Норвегии, чем опасна ставка на бундесвер

Посол Корчунов: Норвегия поощряет рост военного присутствия ФРГ в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил в беседе с РИА «Новости», что Осло поддерживает усиление военного присутствия Германии на своей территории. Он напомнил, что в прошлом веке устремления Берлина уже приводили к трагедиям дважды.

«Мы с содроганием вспоминаем о том, к каким трагическим последствиям для нашей страны, Европы и всего мира привели такие устремления Берлина, причём дважды в прошлом столетии», — сказал он.

Корчунов также отметил, что норвежские политики, которые рады милитаристским амбициям Германии, не должны забывать историю. Особенно о том, что именно нацистская Германия оккупировала Норвегию во время Второй мировой войны, а освобождать её помогали советские солдаты.

У побережья Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту
У побережья Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту

Ранее Корчунов заявил об усилении напряжённости в Арктическом регионе. Он отметил, что Норвегия совместно с партнёрами по НАТО наращивает военные силы на севере. По словам дипломата, Осло придерживается конфронтационной линии Запада, конечной целью которой является нанесение России стратегического поражения.

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Наталья Афонина
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