ВС России нанесли удар по заводу «Аквапласт» в Днепропетровской области

Российские военные ударили по заводу «Аквапласт» в Днепропетровской области. Это предприятие занимается производством беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России 30 июля.

По данным ведомства, завод в Кривом Роге не только собирает и модернизирует ударные дроны и катера, но и вместе с другой фирмой производит и ремонтирует гаубицы, в том числе с использованием иностранных деталей.

«В Днепропетровской области поражено агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности Кривой Рог (ООО «Криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт»), осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по заводу «Львов-1» (также известному как «Лорта»). Это предприятие занималось производством электроники для ракет, а также радиолокационных систем. Их устанавливали на управляемые снаряды большой дальности «Нептун-МД». Кроме того, на заводе выпускали детали для проекта «Клон» — это аналог российского зенитного ракетного комплекса С-300.