Вован и Лексус разыграли сына шаха Пехлеви в образе Адольфа с усиками и чёлкой

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли сына последнего иранского шаха Резу Пехлеви. Они позвонили ему от имени вымышленного советника канцлера Германии по имени Адольф — с намёком на маленькие усики и чёлку. Об этом они рассказали в интервью РИА «Новости».

По словам пранкеров, им не надо специально выводить собеседников на откровения — достаточно просто дать им говорить. Многие политики сами показывают себя смешными и пустыми. Таким оказался и принц.

«Многие политики по-настоящему смешны, будучи пустым местом», — сказали они.

Они отметили, что Пехлеви ездит по Европе с дочерью, выдаёт себя за борца за демократию, просит деньги и военную помощь. В соцсетях у него больше двух миллионов подписчиков, и он создаёт образ гуманиста и хорошего человека. Но на деле, как выяснили пранкеры, он призывает бомбить Иран до полного уничтожения.

«Общался с Пехлеви Алексей, представившийся советником канцлера Мерца — Адольфом, с маленькими усиками и чёлкой. Самое забавное, что несмотря на гротескность происходящего, принц серьёзно поверил в этот абсурд и обсуждал, как Германия нападет на Иран, чтобы посадить на трон Пехлеви», — заключили Вован и Лексус.

Реза Пехлеви — сын шаха Мохаммеда Резы, которого свергли в Иране в 1979 году. Сейчас он живёт в США и считается одним из лидеров иранской оппозиции.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус рассказали, что получили ордена Дружбы. Их наградили за укрепление дружбы между народами и за работу на международном уровне. Пранкеры отметили, что получают письма от людей из разных стран — те благодарят их за то, что помогают разбираться в политике. Раньше они не говорили о награде, но летом 2024 года фотографии с церемонии в Кремле публиковал писатель Захар Прилепин.