СМИ узнали об увольнении из Генпрокуратуры главного «изымателя» активов в России

Главный специалист по изъятию имущества в пользу государства Сергея Бочкарёв уволен из Генпрокуратуры. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Глава ведомства Александр Гуцан подписал указ об увольнении по рапорту самого Бочкарёва, говорится в публикации. Причина не уточняется, но, по данным журналистов, генпрокурор был недоволен его работой.

Теперь Бочкарёв планирует заняться наукой и преподаванием, возможно, станет ректором крупного вуза. Ранее сообщалось, что он может перейти в Верховный суд вслед за бывшим генпрокурором Игорем Красновым, но эта информация не подтвердилась.

Бочкарёв известен как гособвинитель по делу о конфискации миллиардов у полковника Дмитрия Захарченко. Также он курировал изъятие в пользу государства таких крупных активов, как аэропорт Домодедово, «Макфа» и «Южуралзолото Группа Компаний». Начал карьеру более 20 лет назад как следователь в Петербурге, а с 2010 года работал в Генпрокуратуре. Он курировал дела главаря Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва, а также бывших мэров Махачкалы и Владивостока.

На место Бочкарёва могут назначить Нелли Солнышкину — она сейчас руководит управлением Генпрокуратуры по Северо-Западу. Её называют опытным прокурором, который пользуется доверием генпрокурора.