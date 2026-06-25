СК просит разрешения конфисковать имущество фигурантов после их смерти

Следственный комитет просит разрешения продолжать поиск преступных активов обвиняемых даже после завершения уголовного дела или смерти фигуранта. Об этом на Петербургском международном юридическом форуме сообщил советник главы СК РФ Александр Фёдоров.

«Ещё одна инициатива — возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела либо после смерти фигуранта. На практике имущество нередко обнаруживается уже после направления дела в суд, когда действующее регулирование не позволяет полноценно обратить взыскание на вновь выявленные активы», — сказал он.

Советник главы СКР считает, что конфискацию следует сделать самостоятельным видом наказания. Со слов Фёдорова, если чиновник использовал своё служебное положение для незаконного обогащения, наказанием для него должна быть не только колония, но и изъятие всего имущества, полученного преступным путём.

Также на ПМЮФ Фёдоров предложил признать использование нейросети при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. Он сообщил, что в УК РФ предлагается дополнить статью 63 новым пунктом об учёте умышленных преступлений с применением технологий ИИ, что позволит строже оценивать использование цифровых инструментов при расследовании и квалификации дел.