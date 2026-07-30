ФНС заинтересовалась, откуда у безработных москвичей деньги на яхты и люксовые авто

Неработающие жители столицы, приобретающие дорогие машины, яхты и квартиры, начали получать требования отчитаться об источниках средств. О новой практике сообщает РБК, в распоряжении которого оказался текст уведомления от московской инспекции.

Ведомство запрашивает письменные пояснения и документы, способные подтвердить легальность происхождения капитала, потраченного на недвижимость и транспорт. Граждан вызывают для личной беседы.

Инспекторов интересуют три ключевых момента. Во-первых, происхождение денег, позволивших купить помещения, несколько автомобилей и водную технику. Во-вторых, факты возможной сдачи имущества в аренду — речь о машино-местах и жилье. В-третьих, доходы, полученные непосредственно от эксплуатации машин и катеров.

Налоговый адвокат Иван Яголович в беседе с изданием отметил, что закон не обязывает граждан вести бухгалтерский учёт своих трат и поступлений. Он пояснил: если говорить просто, то человек не должен помнить, в каком именно месте он нашёл средства на дворцы и Bentley, и как долго они там хранились.