650 км/ч и мощный заряд: Что известно о новой российской ракете «Бандероль», напугавшей Киев

В России завершились испытания малогабаритной крылатой ракеты S8000 «Бандероль». С таким утверждением выступило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По версии украинской стороны, инженеры учли опыт боевого применения, и с прошлого года конструкция претерпела крупные изменения.

Несколько дней назад сообщаломь об ударе новейшим боеприпасом по Николаеву. А 20 июля российские военные корреспонденты рассказали о применении «Бандероли» по топливным ёмкостям предприятия «Эксимнефтепродукт» в Одессе. На объекте после попадания начался масштабный пожар, густой дым был виден из разных районов города.

Согласно информации из открытых источников, боевая часть ракеты позволяет поражать укреплённые районы и важные цели на передовой. Скорость полёта достигает примерно 650 км/ч, что затрудняет перехват средствами противовоздушной обороны.

По своим параметрам новинка сопоставима с турбореактивной версией беспилотника «Герань-4 Сикер».