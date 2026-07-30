Магнитные бури с 30 июля по 1 августа: Учёные ИКИ РАН фиксируют тревожное поведение Солнца. Буря близко? Весь месяц особого напряжения не было, а вот последние дни июля 2026 года словно решили всё это наверстать. В прогнозах ИКИ РАН на 3 дня уже нарастает тревожный жёлтый оттенок. Перерастёт ли он в красный и ждать ли магнитной бури до выходных? Смотрим на графики вместе. 30 июля, 09:50 Магнитные бури 30, 31 июля, 1 августа 2026: Офицальный прогноз от ИКИ РАН на 3 дня с графиками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кажется, июль решил уйти красиво и эпично. После недавних геомагнитных возмущений вокруг Земли вновь повисло напряжённое ожидание: сохранится ли хрупкое затишье или магнитное поле планеты снова дрогнет? На свежих диаграммах астрономов ИКИ РАН пока хватает спокойного зелёного цвета, но и красный сектор при этом достаточно выделяется, и жёлтый — тоже.

Настораживает и граница двух месяцев. К концу июля вероятность штиля снижается, а риск магнитной бури только растёт. Даже начало августа не обещает мгновенной передышки: геомагнитный фон может остаться повышенным ещё как минимум на сутки. Разберёмся, насколько близко магнитосфера подойдёт к опасной черте 30 и 31 июля, а также 1 августа 2026 года, перейдёт ли в полноценную магнитную бурю и, вообще, чего ждать метеочувствительным в ближайшее время.

Прогноз магнитных бурь на 30 июля, 31 июля и 1 августа 2026 года

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 30, 31 июля и 1 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По актуальным данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в ближайшие трое суток магнитосфера будет колебаться между спокойным и возмущённым состояниями. Основной прогноз пока остаётся ниже порога магнитной бури, однако вероятность более резкого сценария 30 и 31 июля заметно возрастает.

В четверг, 30 июля, магнитосфера может выйти из спокойного состояния. Прогноз учёных ИКИ РАН допускает рост индекса Kp до 4+, то есть до уровня заметных геомагнитных возмущений. Индекс Ap ожидается на отметке 12, а поток солнечного радиоизлучения F10.7 составит 144. Вероятность полноценной магнитной бури оценивается в 26%. Ещё 35% приходится на возмущённое состояние магнитного поля, а шансы на спокойную обстановку составляют 39%. Благоприятный сценарий пока лидирует, но его отрыв настолько невелик, что расслабляться рано.

Официальный график вероятности магнитной бури 30 и 31 июля 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Последний день месяца, 31 июля 2026 года, выглядит наиболее тревожно. Прогнозный максимум Kp поднимется до 4,33, индекс Ap достигнет 15, а показатель F10.7 снизится до 140. До официального порога магнитной бури останется меньше одного шага. Вероятность бури 31 июля повышается до 31%. Геомагнитные возмущения ожидаются с вероятностью 35%, спокойная обстановка получила 34%. Все три сценария идут почти вровень, причём красный сектор занимает уже почти треть диаграммы. Даже небольшое изменение параметров солнечного ветра способно заметно изменить прогноз.

Будет ли магнитная буря 1 августа 2026 года? Первый день третьего месяца лета не принесёт резкого возвращения к полному спокойствию. Согласно таблице ИКИ РАН, максимальный Kp может составить 4,00, индекс Ap ожидается на уровне 14, а поток радиоизлучения F10.7 снизится до 135. Такие значения соответствуют повышенному геомагнитному фону, но остаются ниже уровня магнитной бури. Точный процент вероятности разных сценариев для 1 августа на момент подготовки материала лаборатория ещё не опубликовала. Поэтому говорить о гарантированном шторме рано, однако считать день полностью спокойным тоже не стоит.

Главной точкой напряжения остаётся 31 июля. Именно тогда риск магнитной бури приблизится к трети, а прогнозный Kp почти доберётся до красной зоны. Если расчёты не изменятся, Земля отделается геомагнитными возмущениями. Но космическая погода любит переписывать сценарий в последний момент, поэтому свежие данные лучше проверить ещё раз ближе к вечеру.

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Авторы Карина Морозова