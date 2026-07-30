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30 июля, 08:27

Москва под облачным одеялом: Роскосмос показал виновника ливней и града

Спутники Роскосмоса сняли принёсший ливни в Москву циклон

Спутники Роскосмоса «Электро-Л» и «Арктика-М» сфотографировали мощный циклон, накрывший Москву и Подмосковье. Кадры атмосферного вихря госкорпорация опубликовала в своём официальном канале.

Фото © Официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

Фото © Официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

«На этой неделе московский регион охватил мощный циклон, принесший в город ливни, грозы и град», — сообщили в Роскосмосе.

Снимки из космоса позволяют увидеть масштаб облачной системы, которая распространилась над столичным регионом и стала причиной резкого ухудшения погоды.

В Москве прошли сильные ливни и грозы, в некоторых районах выпал град. Порывы ветра во время непогоды достигали 17 метров в секунду.

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Ранее Life.ru показывал, как Москва поплыла после ливня с градом и шквалистым ветром. Непогода затопила отдельные улицы и осложнила движение в городе.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Марина Фещенко
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