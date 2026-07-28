Москва поплыла: Ливень с градом и шквалом устроил погодный апокалипсис в столице

На Москву обрушилась мощная непогода. В городе начались сильные ливни, поднялся шквалистый ветер, а в некоторых районах прошёл град. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Москву накрыли сильные ливни, грозы и ветер до 17 м/с. Видео © Telegram / Москва на максималках

По данным экстренных служб, с 15:00 в Московской области ожидаются сильные осадки, грозы, град и усиление ветра до 17 м/с. Синоптики предупреждают, что сложные погодные условия сохранятся до конца дня 28 июля. В ближайшие часы в Москве возможны ливневые дожди и грозы, при этом скорость ветра во время непогоды может достигать 15 м/с.

Ожидается, что окончательно погодная ситуация стабилизируется только утром 29 июля. Жителей столицы предупредили о необходимости соблюдать осторожность во время грозы и сильного ветра.

Ранее спасатели предупредили москвичей о сильной жаре, которая ожидалась в столице 28 июля. Температура воздуха в городе должна была подняться выше 30 градусов. Наиболее жаркий период пришёлся на время с 14:00 до 16:00 — в эти часы специалисты Росгидромета ожидали до 30–31 градуса тепла.