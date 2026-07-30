Повара без прививок и плесень в цехах: Известный ресторан в центре Екатеринбурга опечатали приставы

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга на десять суток приостановил работу ресторана «Сыроварня» из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Проверка Роспотребнадзора прошла 20 июля.

Инспекторы обнаружили, что в складских помещениях температура достигала 24°C при влажности 83%. Это противоречит требованиям производителей, предписывающим хранить специи, соусы и бакалею при показателях не выше 20°C.

Проверка морозильных камер показала следы неоднократной разморозки и повторной заморозки ягод. Готовый хлеб и икру держали в условиях, не соответствующих маркировке. В производственных цехах зафиксировали антисанитарную обстановку: на стенах и плитке есть сколы с грязью, вентиляционные зонты покрыты пылью, а в мясном и кондитерском отделениях на полу валялся мусор.

Нашли нарушения и в отношении персонала. Сотрудники хранят личную одежду и напитки в одних шкафах с санитарной формой. Для посещения туалета используют грязные многоразовые халаты, чью стирку не организовали. У части команды, включая поваров и администраторов, нет актуальных прививок и данных о гигиенической аттестации. Кроме того, отсутствует ежедневный осмотр на признаки инфекций.

Суд установил, что на кухне нет термометров для измерения температуры внутри мяса. Разделочный инвентарь не промаркирован, а полуфабрикаты хранятся без указания сроков годности. Представители ООО «Сыроварня Урал» сообщили о частичном исправлении ситуации, но доводы не убедили судью.

Остались нерешенными вопросы с работой вентиляции, качеством уборки и документацией. Выявленные факты создают прямую угрозу распространения инфекций, поэтому деятельность заведения остановлена немедленно. В десятидневный срок приостановки уже включен период временного запрета, действующий с 24 июля.

«Сыроварня» — проект ресторатора Аркадия Новикова. Это заведение открылось летом 2021 года и стало первым рестораном его сети на Урале. Компания-владелец зарегистрирована в марте 2026 года, её учредители — Дарья Даянова и Анна Трофимова.

Ранее Роспотребнадзор начал проверку после того, как в кафе в подмосковном Зарайске отравились 19 человек. По предварительным данным, все они ели роллы. Во время проверки в заведении нашли серьёзные нарушения санитарных правил. Сейчас специалисты выясняют, откуда именно произошло заражение, и принимают все необходимые меры.