«Победу» оштрафовали за овербукинг для шести пассажиров в Новосибирске

Авиаперевозчика «Победа» привлекли к ответственности за ущемление прав граждан в новосибирском аэропорту. О судебном решении проинформировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл в марте текущего года в воздушной гавани Толмачёво. Шестеро человек, собиравшихся отправиться в столицу, не смогли этого сделать по купленным билетам.

Причиной отказа в посадке стал овербукинг — отсутствие свободных мест на нужный рейс и дату. Перевозчик попросту не обеспечил реализацию услуги, за которую люди заплатили.

Надзорный орган инициировал разбирательство. По его итогам компания была признана виновной в повторном оказании сервиса с нарушениями законодательных требований. Суд назначил денежное взыскание. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Life.ru рассказывал, что в мае в выступили с инициативой двукратного увеличения санкций за овербукинг. Соответствующее обращение было составлено на имя главы Минтранса Андрея Никитина. В документе отмечалось, что действующие штрафы по статье 14.4 КоАП — до 30 тыс. рублей для юрлиц и до 50 тыс. при рецидиве — несоразмерны ни ущербу для граждан, ни выгоде перевозчиков. Помимо ужесточения наказания, авторы инициативы предложили ввести механизм прямой компенсации: пассажиру автоматически направят половину от суммы назначенного авиакомпании взыскания за конкретный случай отказа в перевозке.