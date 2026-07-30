«Победу» оштрафовали за овербукинг для шести пассажиров в Новосибирске
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Авиаперевозчика «Победа» привлекли к ответственности за ущемление прав граждан в новосибирском аэропорту. О судебном решении проинформировала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл в марте текущего года в воздушной гавани Толмачёво. Шестеро человек, собиравшихся отправиться в столицу, не смогли этого сделать по купленным билетам.
Причиной отказа в посадке стал овербукинг — отсутствие свободных мест на нужный рейс и дату. Перевозчик попросту не обеспечил реализацию услуги, за которую люди заплатили.
Надзорный орган инициировал разбирательство. По его итогам компания была признана виновной в повторном оказании сервиса с нарушениями законодательных требований. Суд назначил денежное взыскание. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.
Life.ru рассказывал, что в мае в выступили с инициативой двукратного увеличения санкций за овербукинг. Соответствующее обращение было составлено на имя главы Минтранса Андрея Никитина. В документе отмечалось, что действующие штрафы по статье 14.4 КоАП — до 30 тыс. рублей для юрлиц и до 50 тыс. при рецидиве — несоразмерны ни ущербу для граждан, ни выгоде перевозчиков. Помимо ужесточения наказания, авторы инициативы предложили ввести механизм прямой компенсации: пассажиру автоматически направят половину от суммы назначенного авиакомпании взыскания за конкретный случай отказа в перевозке.
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