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Регион
29 июля, 01:45

Telegram задолжал почти 38 млн рублей по штрафам за нарушение законов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Telegram накопил в России почти 37,9 млн рублей долгов по штрафам за нарушение законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По последним данным, сумма задолженности мессенджера Telegram составляет почти 37,9 млн рублей. Речь идёт о неоплаченных в установленный срок штрафах, вынесенных Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы», — говорится в сообщении.

Судебные и другие материалы указывают на 27 исполнительных производств в отношении Telegram. Сейчас приставы принудительно взыскивают 8 млн рублей только по трём из них.

Остальные 24 производства прекратили по пункту 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве». При этом задолженность мессенджера продолжила расти. В марте 2026 года её размер приближался к 35,9 млн рублей. К концу июля сумма увеличилась примерно на 2 млн рублей.

Напомним, что с 10 февраля Роскомнадзор замедляет работу Telegram на территории России. Ведомство объяснило своё решение многочисленными нарушениями закона, включая отказ мессенджера удалять запрещённую информацию.

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Ранее сообщалось, что российские власти сохраняют контакты с Telegram и обсуждают восстановление полноценной работы мессенджера в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что платформа пока не проявляет заметной встречной активности.

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Антон Голыбин
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